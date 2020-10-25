لليوم الثانى على التوالي محافظ الفيوم يتفقد سير الانتخابات بلجان مركزي أبشواي ويوسف الصديق

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واصل الدكتور أحمد الأنصاري،محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لتفقد سير العمل بلجان التصويت، بانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت بمركزي أبشواي ويوسف الصديق.



قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت لجان معهد سنرو الابتدائى بمركز أبشواي، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقر الانتخابي، كما تفقد أماكن انتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع، ووجه المحافظ بتوفير كمامات إضافية لتوزيعها على الناخبين المترددين على اللجنة بعد نفاذ الكمامات من اللجنة.



كما تفقد المحافظ معهد فتيات سنرو الاعدادي، ووجه بتوفير فريق طبي كامل بالمقر، لتقديم الخدمات الصحية والتدخل في حالات الطوارئ، فضلًا عن تفقد لجان التصويت بمعهد فتيات العجميين الأزهري، ورصد المحافظ وجود مقهى بجوار المقر الانتخابي، ومقهى آخر بطريق أبشواي السياحي يقدمان الشيشة للمترددين عليهما، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما من حيث الغلق وتحرير المحاضر.



وأضاف، أن المحافظ قام بتفقد اللجنة العامة للدائرة الرابعة بمركز أبشواي ومقرها مدرسة أبشواي الثانوية الزراعية بأبوكساه، حيث اطمأن على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية، وأكد على ضرورة توفير مولدات كهربائية لمواجهة أي ظروف طارئة لانقطاع التيار الكهربائي.



وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن ضبط سيارة نقل كبيرة بمقطورة تسير عكس الاتجاه بطريق أبشواي أبوكساه، لافتًا الى سحب تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه محافظ الفيوم بازالة نواتج التطهير من على جانبي إحدى الترع بطريق ابشواي السياحي.



وفي السياق نفسه، تفقد محافظ الفيوم لجان التصويت بمدرستي الشواشنة الابتدائية والشواشنة الثانوية، بمركز يوسف الصديق، حيث تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الوقائية وتواجد الفريق الطبي بالمقرات الانتخابية، وأكد على ضرورة منع الدعاية الانتخابية للمرشحين أمام المقرات.



وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقري المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أية مخالفة حتى الآن، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أية عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.



وأضاف، أنه يتم مراجعة كافة التجهيزات اللوجستية بالمقار العامة للانتخابات للتأكد من جاهزيتها لأعمال تسليم نتائج الفرز عقب انتهاء التصويت، وناشد "الأنصاري" جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء فترة التصويت في التاسعة من مساء اليوم، لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.



كما تفقد نائب محافظ الفيوم مساء أمس عددًا من اللجان بمركز اطسا، شملت لجان مدرسة أبو صير، ومدرسة دفنو الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل، فضلًا عن تفقد مقر اللجنة العامة بمركز شباب اطسا.

