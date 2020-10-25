وفد كنسي يقدم التهنئة لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف

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ترأس القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد، وفد كنسي، نيابة عن نيافة الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بحضور القس بيمن صابر وسامى بشارة مسئولى العلاقات العامة بالمطرانية، لتقديم التهنئة للدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف.



يأتى ذلك فى اطار اهتمام الكنيسة الدائم بالمشاركة الفعالة فى كافة المناسبات التى تعبر عن وحدة وتلاحم نسيج الوطن داعين الله عزوجل ان تكون هذه المناسبة مليئة بالسلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.

