وزير العدل يبحث مع رئيس قضايا الدولة برامج تدريب أعضاء الهيئة

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التقى اليوم الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل بكل من المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسين مصطفى فتحي النائب الأول لرئيس الهيئة، وتم استعراض جهود الهيئة فى تدريب أعضائها، وتنمية المهارات الشخصية لهم من خلال دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة ،



كما استعرض اللقاء جهود الهيئة خلال العام المنصرم، وأثر ذلك فى حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك الجهود التي بذلتها الهيئة أثناء نظر الطعون الانتخابية، وقد أثنى الوزير على هذه الجهود متمنيًا للهيئة كل التقدم والرفعة من أجل تحقيق المصلحة العامة.

