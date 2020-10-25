أرمينيا: لدينا أدلة ضد تركيا بشأن تدخلها في نزاع قره باغ
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:52 م
وكالات
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أكدت النيابة العامة في أرمينيا امتلاكها لأدلة واقعية تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في إقليم قره باغ.
وذكرت النيابة - حسبما أفادت قناة
(روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - "تلقينا إثباتات دامغة تدل على أنه
منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات
المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني".
وشددت النيابة العامة الأرمنية على أن
عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية.