عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزير الاتصالات
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:55 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، وعدد من المسئولين وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي.
كما وجه بتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.
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