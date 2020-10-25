وزراء مالية الخليج يناقشون مع مديرة صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
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عقد وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع مديرة صندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.


 واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تم مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون" والتي ركزت على عواقب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.


 كما ناقش الاجتماع الأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

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