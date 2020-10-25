محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في ثانى أيام انتخابات مجلس النواب، عددا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام التصويت، في مارثون انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى مساء اليوم الأحد، حيث تم تجهيز 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث شملت الجولة المرور على عدد من اللجان بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، ولجنة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بمدينة المنيا.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وكان المحافظ، قد أعلن صباح اليوم من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، عن انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في ثانى أيام الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب.
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب
محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب

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