أثناء جولته على لجان ابشواى.. محافظ الفيوم يضبط سيارة نقل تسير عكس الاتجاه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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ضبط الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أثناء الجولة التى قام بها اليوم على لجان الدائرة الربعة ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة، سيارة نقل كبيرة بمقطورة تسير عكس الاتجاه بطريق أبشواي أبوكساه، لافتًا الى سحب تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه محافظ الفيوم بازالة نواتج التطهير من على جانبي إحدى الترع بطريق ابشواي السياحي.

شهد محيط لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الفيوم، استنفار أمنى وتشديدات مكثفة بمحيط اللجان قبل افتتاحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها وعدم السماح بالسيارات بالوقوف بجوارها، كما شهدت اللجان عملية مرور مشددة من قبل القيادات الامنية المختلفة.

حيث شهدت محافظة الفيوم، امس السبت، بدأ التصويت لأختيار أعضاء مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الأولى وتشهد المحافظة تنافس 98مرشحا لأنتخابات مجلس النواب على 19 مقعدا، وهو نصيب المحافظة من المقاعد بمجلس النواب القادم بنظامى القائمة والفردى، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ 9 مرشحين للمنافسة على 9 مقاعد بنظام القائمة، ونفس الحال فى قائمة نداء مصر، حيث دفعت بـ9 مرشحين أيضا.

وعلى مستوى المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 80 مرشحا، الدائرة الأولى مقرها مركز الفيوم ومكوناتها الإدارية مركز الفيوم، أقسام: أول الفيوم ـ ثان الفيوم ـ الفيوم الجديدة وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 11 مرشحا.

والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا مكوناتها الإدارية مركز إطسا وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس مكوناتها الإدارية مركزا: سنورس ـ طامية وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 27 مرشحا، والدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواى مكوناتها الإدارية مراكز: أبشواى ـ يوسف الصديق ـ الشواشنة وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا.
وكان تم تجهيز633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإستقبال 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

حيث تم تجهيز عدد 174 لجنة فرعية موزعين على 63 مقرًا انتخابيًا بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، تم تجهيز136 لجنة فرعية موزعين على 75مركزا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لأستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

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