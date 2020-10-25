بيرلو ينتظر عودة رونالدو إلى يوفنتوس

كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أنه يترقب نتيجة المسحة التي خضع لها نجم هجوم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك من أجل تحديد موقفه من العودة إلى المباريات.

وقال بيرلو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هيلاس فيرونا في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي:"نحن بخير، بغض النظر عن كيليني، الجميع جاهز لدينا. أما بالنسبة لرونالدو، نحن ننتظر نتيجة الاختبارات".

وأضاف:"ديبالا سيشارك أساسيًا غدًا، كان عليه فقط أن يتعافى ويتدرب، كنت أتوقع أن يكون لموراتا هذا التأثير، إنه يعرف ديبالا جيدًا ويمكنهما معًا التعايش والقيام بأشياء رائعة".

وتابع:"دي ليخت جاهز للمشاركة بدنيًا وذهنيًا، نحن فقط ننتظر الحصول على الموافقة من الطبيب".

وأردف قائلاً:"لدينا العديد من الحلول الهجومية، ديبالا لاعب جيد لكن نمتلك العديد من العناصر التي يمكنها أن تلعب في عدة مراكز، سنلجأ إلى سياسة التناوب بين رباعي خط الوسط".

وعن تأثير فيروس كورونا على الحضور الجماهيري، علق بيرلو قائلاً:"إنه وضع سريالي، يوم الثلاثاء لعبنا أمام ألفي شخص وشعرنا كأننا في عالم آخر، اللعب بهذا الشكل ليس سهلًا على أي لاعب".

واختتم بيرلو تصريحاته قائلاً:"اليوم ننتظر الحصول على الموافقة من أجل الدفع بويستون ماكيني وأن يكون معنا غدًا الأحد".