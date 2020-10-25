أثناء تفقد لجان الأنتخابات محافظ الفيوم يوجه بغلق مقهيين بأبشواي يقدمان الشيشة للمواطنين بالمخالفة

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رصد الدكتور احمد الأنثصارى، محافظ الفيوم، خلال جولته اليوم الاحد، على لجان المقر الأنتخابية بالدائرة الرابعة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، وجود مقهى بجوار المقر الانتخابي، ومقهى آخر بطريق أبشواي السياحي يقدمان الشيشة للمترددين عليهما، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما من حيث الغلق وتحرير المحاضر.



حيث واصل الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لتفقد سير العمل بلجان التصويت، بانتخابات مجلس النواب 2020، للأطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت بمركزي أبشواي ويوسف الصديق.



قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت لجان معهد سنرو الابتدائى بمركز أبشواي، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقر الانتخابي، كما تفقد أماكن انتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع، ووجه المحافظ بتوفير كمامات إضافية لتوزيعها على الناخبين المترددين على اللجنة بعد نفاذ الكمامات من اللجنة.





