الجهاز الفني لمنتخب مصر يجتمع لوضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة توجو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:07 م
جهاز المنتخب الوطني
جهاز المنتخب الوطني
محمد جمال
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عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية ، لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت إنتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم ٩ نوفمبر.

كما استقر الجهاز الفني علي مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدوري وأيضا نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان علي سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر القادم.



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