برشلونة يفقد نجمه أمام يوفنتوس

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويعاني البرازيلي فيليبي كوتينيو من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ما سيمنعه من المشاركة في مواجهة يوفنتوس الإيطالي المقررة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.





وأعلن برشلونة عن إصابة لاعب الوسط، الذي لعب أساسياً مباراة "الكلاسيكو" التي انتهت بهزيمة "البرسا" 1-3 في الجولة السابعة من الليجا، بعدما خضع إلى سلسلة من الفحوصات صباح اليوم الأحد.





وكان كوتينيو واحداً من اللاعبين الذين يعتمد عليهم مدرب "البرسا"، رونالد كومان منذ بداية الموسم، وخاض ست مباريات (خمس بالليجا وواحدة في التشامبيونز) وسجل هدفين في المسابقتين.



