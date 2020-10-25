محسن ياجور يتحدى فلافيو والخطيب قبل نهائي الكونفدرالية

يأمل محسن ياجور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي في إستعادة ذاكرة التهديف حين يواجه فريق بيراميدز اليوم الاحد لحساب مباريات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.









ويدخل ياجور المباراة بتحدي كبير للغاية من أجل اللحاق بالهداف التاريخي للكرة العربية في أفريقيا محمود الخطيب الذي يمتلك 37 هدفاً بقميص المارد الأحمر.









في الوقت الذي يمتلك فيه ياجور 34 هدف بقمصان الوداد والرجاء بالإضافة إلى المغرب التطواني وأخيراً فريق نادي نهضة بركان حيث نجح اللاعب في تخطي رقم أبوتريكة ويفصله هدف عن رقم الانجولي فلافيو الذي يمتلك 35 هدف.



