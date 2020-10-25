الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حول حقيقة وجود مفاوضات جديدة مع أحمد فتحي لاعب الفريق، من أجل بقائه حتى يناير المقبل.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول نية المارد الأحمر، في التفاوض مع اللاعب وبيراميدز سبورت، من أجل تمديد تعاقده من أجل المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المصدر أن موضوع فتحي أُغلق تمامًا، ولم يتم فتحه منذ أن أعلن وجهته المقبلة ورغبته في عدم التجديد.





وأضاف: "وسائل الإعلام لا زالت تُصر على إدراج الأهلي في قصة اللاعب مع ناديه الجديد، ولكن والله العظيم الموضوع انتهى تمامًا".





وتابع: "اللاعب أدى حتى أخر دقيقة له بشرف ورجولة وتم توجيه الشكر له على كل ما قدمه خلال تواجده في التتش، وهذه الحياة الكروية، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم بالنسبة له".





ومن المقرر أن يخوض أحمد فتحي، أخر مباراة له بقميص المارد الأحمر، أمام طلائع الجيش بختام الدوري المصري الممتاز، على أن ينضم بعدها إلى صفوف بيراميدز سبورت بعد توقيعه لمدة ثلاث مواسم مقبلة.











