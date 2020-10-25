حسام غالي يعلن رحيله عن الجونة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
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أعلن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، رحيله عن منصبه بشكل رسمي بعد المباراة القادمة للفريق أمام حرس الحدود ببطولة الدوري.

وكتب غالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام» قائلًا:" أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي على منحي الفرصة أن أعمل بنادي الجونة لمدة سنة ونصف".

وأضاف:" تجربة استفدت وتعلمت كثيرًا منها، واجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص أن نحقق حلم خالد بشارة وأن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة".

وأشار:" إن شاء الله مباراة حرس الحدود ستكون آخر مباراة لي مع الفريق".

وأتم:" أتمنى التوفيق والنجاح الفترة المقبلة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".

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