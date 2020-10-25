البابا تواضروس: إنجازات السيسي مبهرة.. والوضع في مصر بدأ يتعدل

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رئيس لجميع المصريين، لافتًا إلى أن الرئيس حاليًا يقوم بعمل تصويب للمجتمع المصري، بحيث يكون لجميع أبناءه دور في المجتمع سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي، وهذا هو الوضع الطبيعي.

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن التنوع في المجتمعات يقويها، حتى المجتمعات الغربية بُنيت بتنوع البشر الذين يعيشوا بها، معقبًا: "الوضع في مصر بدأ يتعدل ويرجع لوضعه الطبيعي".

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الانجازات التي تتم في عهد الرئيس السيسي مبهرة وفخر لجميع المصريين، وأحد هذه الانجازات تصويب الحالة بوجود المسلمين والمسيحيين معًا، وتواجد الرئيس بالكاتدرائية لتهنئة المسيحيين بأعيادهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود عمل ضخم لبناء مصر الجديدة، مضيفًا للمصريين: "نحن شركاء في الوطن ومصر دولة لها مكانتها الدولية والإقليمية"، مناشدًا بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على حقهم الدستوري.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال تصريحات للبرنامج، اليوم الأحد، إن بناء برلمان قوى يعني بناء دولة قوية، وهذا ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بناء الدول المصرية العصرية.

وأضاف "تواضروس"، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني من الدرجة الأولى، مشددًا على أن الاستغناء والتكاسل والابتعاد مرفوض تمامًا أمام هذا الواجب الوطني الضروري، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والاتحاد الوطني بين المصريين ربانية وهو عطية كبيرة من الله وهي أثمن شيء لدينا، والشعب المصري متلاحم ومترابط.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن قوى الشر تحاول دائمًا أن تنفيذ بين هذه الوحدة الوطنية، ولكن مهما عملوا فأهدافهم لن تتحقق ومصر محفوظة دائمًا، مشددًا على أن الشعب المصري يُجل ويحترم الدين، وهو شعب متدين بطبعه، وهذا التدين يجعل المؤسسات الدينية تعمل في مجال تربية النشأ والشباب والفتيان على الارتباط بالوطن، منوهًا بأن التعاون بين الكنيسة ومؤسسة الأزهر دائم ومستمر.

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