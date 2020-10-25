هيئة الاستثمار تفوز بالمركز الأول في جذب أفضل مشروع استثماري بالمنطقة

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وذلك عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 والمنعقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار "إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن"

وألقى السيد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كلمته عبر منصة الملتقى الإلكترونية والتي أعرب فيها عن شكره البالغ وتقديره لوزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمي ملتقى الاستثمار السنوي كونه بات منصة هامة ورائدة في العالم تجمع المعنيين بالاستثمار من جميع أنحاء العالم، معربًا عن سعادته لحصول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة أفضل وكالة ترويج استثمار استقطبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعتبر دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.









ويقوم ملتقى الاستثمار السنوي بدبي بتقييم عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة، حيث يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات، ويتم الاختيار بناء على أسس محددة من جانبها بعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز وذلك تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد.







