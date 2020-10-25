وزارة الزراعة تبحث مع "الإيفاد" نتائج المشروعات المشتركة

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة أوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى، نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق.





وقامت البعثة بزيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان والنوبارية، وذلك لمتابعة أنشطة المشروع.





وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا شاملا من مانسيز حول مشروعات "الإيفاد" في مصر، مؤكدا أنها حققت الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان، حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن.





وأكد القصير اهتمام ومتابعة القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة، مشيرا إلى خطة الوزارة نحو إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.



