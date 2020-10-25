30 شركة تفوز بمناقصة وزارة التموين لتوريد 270 آلف طن أرز خلال 8 أشهر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
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أعلن الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية فوز 30 شركة في المناقصة التي أعلنت عنها وزارة التموين مؤخرا لتوريد محصول الأرز خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021.

وأوضح شحاته - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه سيتم توريد 270 ألف طن على مدار 8 أشهر.

وأشار إلى أن وزارة التموين كانت قد تلقت 74 عرضا من شركات القطاع الخاص من خلال تقديم مظاريف الممارسة المخططة لبطاقات التموين.

يذكر أن الأسعار مستقرة حاليا وتتراوح أسعار الشعير ما بين 3200 إلى 3300 جنيه للطن بينما يتراوح أسعار الأرز الأبيض الرفيع ما بين 5 إلى 6.30 للكيلو في حين بلغت أسعار الأرز العريض ما بين 5.30 إلى 6.30 جنيه.

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