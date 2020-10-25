المصري يستهدف الحصول على خدمات رباعي الزمالك

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي وجود مفاوضات جادة من جانب إدارة النادي للحصول على خدمات رباعي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وفي تصريحات أدلى بها الخولي عبر إذاعة أثير أون سبورت إف أم أكد: " مررنا بالكثير من الظروف الصعبة خلال الموسم الجاري على مستوى اللاعبين ومجلس الإدارة وكذلك الموظفين والأجهزة الفنية".









وأضاف: " تجاوزنا في نهاية المطاف الأمر ونجحنا في إختيار الكابتن علي ماهر في الوقت الصحيح ويُعتبر هذا القرار من الأفضل للمجلس خلال السنوات الماضية".









وأنهى: " نسعى للحصول على خدمات أربعة لاعبين من الزمالك وهم محمد عنتر واحمد رفعت بالإضافة إلى رزاق سيسيه وكذلك المدافع محمد عبدالسلام لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم".



