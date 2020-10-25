العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:29 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش منذ ساعتين و 53 دقيقة بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة منذ حوالي 6 ساعات تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش منذ ساعتين و 23 دقيقة عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا منذ يومين ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة منذ يوم صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ أقل من ساعة تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا منذ حوالي 15 ساعة موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش منذ حوالي 3 ساعات المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر منذ ساعتين و 50 دقيقة المصري يستهدف الحصول على خدمات رباعي الزمالك منذ نصف ساعة رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو منذ حوالي 7 ساعات الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب منذ حوالي 5 ساعات محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة منذ حوالي 19 ساعة عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك منذ أقل من ساعتين عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي منذ حوالي 6 ساعات