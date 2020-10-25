وزير البترول يبحث مع سفير المجر سبل التعاون المشترك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوندراش كوفاشى السفير المجرى لدى القاهرة حيث تم بحث سبل التعاون في مجال البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أكد الملا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة الأنشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً ، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوجه التعاون واستغلال الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المجرى.

ورحب الوزير باستعداد المجر ارسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجالات التعاون المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.

ومن جانبه أكد السفير المجرى أن هناك اهتمام بالغ من الاتحاد الأوروبى بتنويع مصادر امدادات الطاقة وأن أحد الخيارات المتاحة هى استغلال تسهيلات إعادة التغييز القائمة في كرواتيا والذى أنهت المجر مؤخراً الربط به حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من عشر سنوات ، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي يتم اجراءها عبر الفيديوكونفرانس تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في صناعة الغاز والبترول وأن الشركات المجرية أبدت اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مصر وأيضا تبادل الخبرات في مجالات الصناعة البترولية وتقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 6 ساعات

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 6 ساعات

المصري يستهدف الحصول على خدمات رباعي الزمالك

منذ نصف ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ أقل من ساعتين

تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 19 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:01 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه