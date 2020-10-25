تسجيل 1359 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 2000 حالة شفاء بالإمارات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأحد، 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة 125.123 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء 2037 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 118931 حالة.

وكانت الصحة الإماراتية، أعلنت عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 477 حالة.