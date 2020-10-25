سيرة ومسيرة عظماء الدراما فى كتاب جديد

تعاقد الكاتب الصحفى الزميل محمد مسعود مدير تحرير جريدة الفجر، مع الناشر حسين عثمان صاحب دار «ريشة للنشر والتوزيع» على إصدار كتاب جديد عن سيرة وأسرار الدراما المصرية.. مسعود كان قد بدأ فى سلسلة مقالات بعنوان «أساطير الدراما» نشرت فى جريدة الفجر بواقع 16 حلقة كشف خلالها سيرة وأسرار عظماء الدراما المصرية، وشملت العديد من الأسرار عن مسلسلات عاشت فى وجدان المصريين مثل «رأفت الهجان» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«الزينى بركات» وثنائية مجدى أبوعميرة ومحمد صفاء عامر التاريخية «ذئاب الجبل» و«الضوء الشارد».. الكتاب يضم مجموعة من الأسرار التى لم تنشر من قبل لأهم وأنجح مسلسلات الدراما المصرية، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائى حتى الآن.



