منى سيف تحرض ضد الدولة من أجل "جواز السفر البريطاني".. وناشطون: "عائلة إرهابية"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على "منى سيف"، شقيقة الإرهابيين علاء عبد الفتاح وسناء سيف، المحبوسين بسبب تورطهما مع جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على الفوضى وهدم الدولة.

وقال ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا رادع لهذه العائلة التى احترفت التخريب والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها من أجل حفنة دولارات وإسترليني وجواز السفر البريطاني".

وتابع رواد السوشيال ميديا: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية أصبحت علامة مسجلة لمنى وأخواتها، العائلة الكريهة احترفت التواصل مع أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج ثم يرددون أكاذيب بأنهم مضطهدون، أقل تعليق على هذه العائلة أنهم لا يخافون ولا يختشون وهذه قمة الخيانة للوطن".

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