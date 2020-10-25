البورصة تخسر 10.4 مليار جنيه في الختام .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 3.5%
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:49 م
نيفين سمير
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خسرت البورصة المصرية اليوم حوالي 10.4 مليار جنيه، وأغلق رأسمالها السوقي عند 598.703 مليار جنيه، وتراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع إعادة التداول علي سهم البنك التجاري الدولي لتتمكن المؤسسات المحلية من كبح جماح النزيف المتوقع للتجارة و القياديات و تبدأ عمليات الشراء الانتقائى جدا من الافراد على اسهمهم القوية التى كانت تتمتع باتجاه صاعد قبل تلك الأزمة التى ستبدأ فى الانحسار بالنصف الثانى من الجلسة و بعد غربلة معظم المبيعات ثم الارتدادة الثانية التجاري الدولي و التى ستبعث بجانب من الثقة فى مجريات السوق القادمة .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، لليوم الخامس على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2645 نقطة.
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