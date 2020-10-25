المصريون بالسعودية: لم نشهد تمثيل لنا بالنواب إلا في عهد السيسي (فيديو)

أعرب عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، عن أمله في المشاركة الإيجابية لجميع المصريين في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني لكل مصري حتى يثبت للعالم أجمع أن المصريين على قدر المسئولية.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع التغطية الخاصة لانتخابات البرلمان عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى تمت بنجاح.





وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، أن مجلس النواب خلال الفترات الماضية لم يكن به تمثيل للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية بينما الآن أصبح هناك 8 مقاعد على مستوى المغتربين في العالم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يكفل تحقيق مطالب المصريين بالخارج وعلى رأسها شحن جثمان المتوفى خارج مصر على نفقة الدولة، والحماية القانونية للمصري في دول الاغتراب وخاصة أنه في الدول العربية لا يحق المرافعة في القضايا العمالية أو الجنائية إلا للمحامي الخاص بهذه الدول.





وأكد، أن مشاركة المصريين في الخارج مقبولة؛ لكون الاقتراع عن طريق البريد، ونظرًا لكون هناك تكلفة لإرسال بطاقة الاقتراع بما يعادل 300 جنيه مصري جعل هذا الاقبال إلى حد ما مقبول.





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



