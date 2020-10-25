عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم في جميع البنوك المصرية ارتفاعات قوية لم تتعرض لها منذ شهر تقريبا.

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بالبنوك بقيمة 6 قروش عن المستويات التى كان قد وصل إليها بنهاية الأسبوع الماضي والتي بلغت في المتوسط 15.65 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد تلك الارتفاعات نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع في جميع البنوك، ماعدا بنك الإسكندرية الذي سجل فيه 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع، وتعد تلك اعلى مستويات يصل إليها سعر الدولار في مصر منذ بداية سبتمبر.