عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:17 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم في جميع البنوك المصرية ارتفاعات قوية لم تتعرض لها منذ شهر تقريبا.

 

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم  بالبنوك بقيمة 6 قروش عن المستويات التى كان قد وصل إليها بنهاية الأسبوع الماضي والتي بلغت في المتوسط 15.65 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

 

 

وسجل سعر الدولار بعد تلك الارتفاعات نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع في جميع البنوك، ماعدا  بنك الإسكندرية الذي سجل فيه 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع، وتعد تلك اعلى مستويات يصل إليها سعر الدولار في مصر منذ بداية سبتمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيادة في سعر الدولار زيادة سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار عاليما اسعار الدولار ترتفع مقابل الجنبه

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات تجديد عقد حازم إمام في الزمالك

منذ 41 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

منذ ساعة و 7 دقيقة

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 4 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ أقل من ساعتين

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

"الدولار" يرتفع أمام "الجنيه" بقيمة 3 قروش في أول صعود منذ بداية العام

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019

الدولار يقترب من سعر الـ 15 جنيه.. والخبراء يكشفون الأسباب

اسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك بعدما فقدت 8 قروش

اسعار صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم السبت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

01:05 م

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»