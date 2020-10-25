125 ألف وحدة في الإعلان الرابع عشر في مشروع الإسكان الاجتماعي | اعرف الموعد والشروط

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:23 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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125 ألف وحدة في الإعلان الرابع عشر في مشروع الإسكان الاجتماعي | اعرف الموعد والشروط

يترقب آلاف المواطنين في مصر ما يصدر عن وزارة الإسكان من إعلانات تخص مشروعات الوحدات السكنية وأحدثها طرح 125 ألف وحدة في الإعلان الرابع عشر في مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو أحد مشروعات  صندوق التمويل العقاري، إذ تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات الإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، المخصص لمحدودي الدخل بمساحات 75 متر و90 متر للوحدة، وذلك في عدد من المحافظات والمناطق والمدن، منها: بدر بالقاهرة، و حدائق الأهرام الجديدة في الجيزة، و محافظة  القليوبية،و دمياط الجديدة ،ومرسى مطروح، ومدن الصعيد في ملوي و أسوان الجديدة، والمنيا الجديدة.

125 ألف وحدة في الإعلان الرابع عشر
وكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أعلن في تصريحات رسمية ا، أن الوزارة ستطرح 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس.

وكان مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي قد وافق بالفعل على الطرح كذلك مجلس الوزراء .

وحدات خاصة
وفي سياق التخفيف عن كاهل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، كشفت مي عبد الحميد، رئيس الصندوق، أنه جار الاستعداد لطرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم.

وأوضحت عبد الحميد أن الوحدات ستكون بمساحات 100 و 110 و120 مترًا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه.

ويأتي هذا  بتوجيهات من الرئيس لمساعدة كل فئات الشعب في الحصول على مسكن لائق في المجمعات العمرانية الجديدة.

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته قد حصل على دعم سابق من الحكومة، سواء شقة أو أرض.

- يتراوح سن المتقدم بين 21 سنة و50 سنة.

- عدم الاستفادة بشقة أو أرض من وزارة الإسكان من قبل.

- لا يزيد دخل المتقدم عن 4200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1300 جنيه.

- أن يكون مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

- الإقامة أو العمل  في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة .

- تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

125 ألف وحدة في الإعلان الرابع عشر في مشروع الإسكان الاجتماعي | اعرف الموعد والشروط

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