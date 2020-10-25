أحلام لرئيس توجه رسالة قاسية لرئيس فرنسا

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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام ، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وكانت الصورة لرئيس فرنسا، وانضمت احلام مع الحملة الذي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.



فعلقت احلام على الصورة قائلة "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".





تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يافرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.



وخلال كلمة القاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا".