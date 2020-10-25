أحلام لرئيس توجه رسالة قاسية لرئيس فرنسا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:23 م
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام ، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصورة لرئيس فرنسا، وانضمت احلام مع الحملة الذي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

فعلقت احلام على الصورة قائلة "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".


تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يافرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.

وخلال كلمة القاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا".

أخبار تهمك

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

تطورات مفاوضات تجديد عقد حازم إمام في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 4 ساعات

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 18 ساعة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

01:05 م

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»