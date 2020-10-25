



إصدار بطاقة تموينية جديدة في 10 أيام من خلال منصة مصر الرقمية (اعرف الخطوات)





إصدار بطاقة تموينية جديدة لأول مرة عبر منصة مصر الرقمية في فترة لا تزيد عن 15 يوم وهذا ما يعلم بعض المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع وتم صدور بطاقة جديدة لهم ولكن يوجد البعض لا يعلم عن التطور الكبير الذي يحدث والتعاون الشامل التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الإتصال والمعلومات التي تقوم بدورها الكامل لكي توفر الوقت والجهد على المواطنين لكي لا يتعرضون للتجمعات الكثير أمام مكاتب التموين و الانتظار لفترة طويلة لتقديم الأوراق لإصدار بطاقة جديدة أو استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد أو فصل إجتماعي ولذلك لن نتأخر عن معلومة عثرنا عليها من مصدر موثوق به نظراً لظروف المواطنين البسطاء الذين لا يملكون شراء الخبز اليومي بسعر مرتفع بالنسبة لهم ولا يقدرون على تلبية الاحتياجات اليومية من السلع الأساسية، تابعوا معنا التقرير التالية للتعرف على خطوات اصدار بطاقة تموينية جديدة في 10 أيام بالخطوات.





مصر الرقمية خطوات إصدار بطاقة تموين جديد

- المطلوب من المواطن الضغط على هذا الرابط المطلوب من المواطن الضغط على هذا الرابط مصر الرقمية

- ثم التسجيل.

- ثم الضغط على كلمة خدمات التموين.

- اختيار إصدار بطاقة .

- وضع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- الضغط على حفظ

- وسوف تتلقى رسالة بتواجد البطاقة في المكتب التابع لك.





خدمات منصة مصر الرقمية للمواطنين

تعد منصة مصر الرقمية من المنصات التي لن يمر على انطلاقها فترة طويلة ولكنها تقدم ما لا تقدمة منصة أخرى من خدمات مميزة يحتاج إليها كل مواطن مصر وخاصتاً حاملي البطاقة التمويني، يمكن التسجيل على موقع منصة مصر الرقمية بالرقم القومي ورقم المصنع ويتم عرض بياناتك كاملة وعدد أفراد الأسرة وبعد أتمام هذه الخدمة يمكنكم التمتع بالخدمات كاملة التي تشمل إصدار بطاقة جديدة ضم أفراد الأسرة فصل اجتماعي تفعيل بطاقة الحصول على الرقم السري نقل من محافظة إلى محافظة وأخيراً إصدار بدل تالف و بدل فاقد.



