عمرو دياب يحتل المركز الثاني على اليوتيوب ببرومو أغنيته الجديدة







حيث طرح دياب، برومو الأغنية منذ ساعات قليلة ولم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل خاصة بفريق عمل الأغنية وعن موعد طرحها.







جدير بالذكر أن أخر اصدارات الهضبة أغنية اهي اهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.



الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون

"

وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و" حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.



وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.





احتل الهضبة عمرو دياب، المركز الثاني ببرومو أغنيته الجديدة"الجو جميل" وذلك على موقع الفيديوهات"يوتيوب".