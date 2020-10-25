بسبب الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالقاهرة

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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع طارئ برئاستها وبحضور كافة رؤساء احياء المنطقة، وذلك لمناقشة الاستعداد لاستقبال موسم الامطار والسيول.





وأصدرت تعليماتها برفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد علي جاهزية مرفق الصرف الصحي وتواجد كافة سيارات الشفاطات والبدالات والنافورى والطلمبات والتأكد من توزيعها بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والانفاق، وذلك لشفط أي تراكمات للمياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية



كما وجهت بضرورة بذل كافة الجهود لتطهير بالوعات الامطار ومخار السيل بنطاق المنطقة، ومجرى السيل و التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة السيول المحتملة،كما اشارت سيادتها إلى توفير ١٦طلمبة جديدة لشفط المياه متاحة بمقر المنطقة الجنوبية.



وشددت على ربط غرف عمليات الاحياء بغرفة عمليات المنطقة والغرفة الرئيسية بديوان محافظة القاهرة.