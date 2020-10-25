نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:55 م
نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
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تسلم اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بطاقة عضوية مجلس الشيوخ،  من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبدالرازق.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس الشيوخ، صباح اليوم، للنواب المُعينين؛ وذلك لتسليمهم بطاقات العضوية، واستخراج بطاقة الرقم القومي بالصفة النيابية الجديدة للنواب.

وعبّر نقيب ال‘علاميين عن بالغ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك الثقة الغالية، التي منحه إياها، داعيًا المولى عز وجل، التوفيق والسداد لخير بلدنا العظيم مصر.

نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

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نقيب الإعلاميين مجلس الشيوخ طارق سعدة الفجر

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