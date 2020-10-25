بروتوكول تعاون بين "الصحفيين" والمصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

توقع نقابة الصحفيين، غدًا الإثنين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد؛ وذلك لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.





ويمثل نقابة الصحفيين في البروتوكول الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فيما سيمثل المصرف المتحد أشرف القاضي بصفته رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب.





ويأتي البروتوكول الأخير، والذي سيتم توقيعه الساعة 12 ظهر الإثنين بمقر النقابة، بين المصرف المتحد والنقابة، استكمالًا للتعاون السابق بين الطرفين، والذي بدأ عام 2017

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ويعقد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدراة المصرف المتحد مؤتمرًا صحفيًا عقب توقيع البروتوكول، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادة المصرف المتحد.