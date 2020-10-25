تامرحسني يتصدر تريند"يوتيوب" بأغنيتي"مؤمن زكريا" و"فجأه افترقنا"





واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني البومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا وحقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الإطلاق في تحقيق ٤ مليون مشاهده لكل اغنيه في اقل من يوم واحد يعتبر هذا الإنجاز انتصار جديد في حياه النجم تامرحسني وأمل اكبر لعودة الأغنيه المصريه للقمه واسترداد مكانتها في الصدارة مرة أخرى.





جدير بالذكر أن أغنية عنوان"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي، وتنتمي الأغنية إلى نوع "الدراما

وأغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة القيعي، ألحان عبد الرحمن رشدي، توزيع تميم.



احتل نجم الجيل تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر المركز الأول بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وحققت أغنية "فجأة افترقنا" أيضًا مراكز متقدمة بقائمة الأكثر مشاهدة على نفس الموقع، وتفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصرين والعرب.