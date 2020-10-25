تامرحسني يتصدر تريند"يوتيوب" بأغنيتي"مؤمن زكريا" و"فجأه افترقنا"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
احتل نجم الجيل تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر المركز الأول بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وحققت أغنية "فجأة افترقنا" أيضًا مراكز متقدمة بقائمة الأكثر مشاهدة على نفس الموقع، وتفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصرين والعرب.


واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني البومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا وحقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الإطلاق في تحقيق ٤ مليون مشاهده لكل اغنيه في اقل من يوم واحد يعتبر هذا الإنجاز انتصار جديد في حياه النجم تامرحسني وأمل اكبر لعودة الأغنيه المصريه للقمه واسترداد مكانتها في الصدارة مرة أخرى.


جدير بالذكر أن أغنية عنوان"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي، وتنتمي الأغنية إلى نوع "الدراما
 وأغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة القيعي، ألحان عبد الرحمن رشدي، توزيع تميم.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات تجديد عقد حازم إمام في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ ساعة و 24 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

01:05 م

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»