دائرة أصحاب المليارات.. اتساع دائرة «الجيزة والدقى والعجوزة» جعل المقعد حكرا على الأثرياء

«دائرة المال والأعمال» أو «دائرة المال السياسى الغزير» أى التوصيفين يمكن إطلاقهما على دائرة الجيزة، بعد اتساع حدودها فى ظل تقسيم الدوائر الجديد، واستخدام الغالبية العظمى من مرشحيها المال لاستقطاب الناخبين، وتضم الدائرة أقسام «الجيزة والدقى والعجوزة»، وتشهد منافسة شرسة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.





يطلق على دائرة الجيزة «دائرة المشاهير» لأنها تضم رجال السياسة والمال والأعمال، وبعد اتساع نطاقها ترشح لها رجال من الوزن الثقيل، وانتشر استغلال المال السياسى لا سيما بين أصحاب المال والنفوذ.





المعركة الانتخابية فى دائرة الجيزة تضم الملياردير محمد أبوالعينين الذى احتكر الدائرة كنائب عنها إبان فترة الحزب الوطنى المنحل، والكاتب الصحفى عبدالرحيم على، ومرشحى مستقبل وطن منتصر رياض وزكى عباس.





دفع مستقبل وطن بمرشحيه نكاية فى أبوالعينين بعد أن رفض خوض الانتخابات باسم الحزب، وقرر أن ينزل مستقلا، واعتقد «مستقبل وطن» أنه سيحصد المقعد، رغم أن أبوالعينين يضمن مقعده لشهرته الواسعة ولطريقة إدارة حملته الانتخابية، حيث يجذب بسرادقاته يوميا المشاهير والمطربين ونجوم التليفزيون ليشجع الناس لحضور مؤتمراته الانتخابية، فضلا عن كثرة المال الذى يوزع فى الدائرة، كما أنه يخاطب ناخبى الدقى والعجوزة من خلال قناته «صدى البلد « التى يوميا تعرض إعلانات عنه أو لقاء أو حتى حديث مذيعى القناة عنه، بالإضافة لشهرته الكبيرة فى دائرة الجيزة وتلقيبه برجل الخدمات الأول.





أما عبد الرحيم على، فتنحصر شعبيته فى منطقتى الدقى والعجوزة بعد فوزه على نفس المقعد فى الانتخابات الماضية، بالإضافة لشعبيته لما يقدمه فى الدائرة من أعمال خيرية، فمنذ توليه عضوية البرلمان خصص إحدى صفحات جريدته لبحث مشكلات أهل الدائرة وتقديم الحلول لأهالى دائرته٬ ويغازل أهالى الجيزة بشهرته الإعلامية وبرنامجه التليفزيونى «الصندوق الأسود» الذى كان له دور كبير فى الآونة الأخيرة فى محاربة الجماعة الإرهابية.



