عائلات فى مهمة انتخابية.. 10 أشقاء يترشحون ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

شهد مجلس النواب المنتهية ولايته العديد من المفارقات أبرزها وجود أنساب عائلية تحت القبة وأشقاء، من بينهما رزق راغب ضيف الله الذى كان عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، وكان شقيقه سعداوى راغب ضيف الله نائبا أيضا عن قائمة فى حب مصر عن قطاع غرب الدلتا بالإسكندرية‪.‬





تلك المفارقة تكررت بشكل متطابق فى انتخابات البرلمان الحالى فالأخوان أعادا ترشيح نفسيهما فى انتخابات ٢٠٢٠ بالقائمة الوطنية عن دائرة البحيرة، حيث ترشح سعداوى راغب على أساسى القائمة رقم ٣ وترشح شقيقهما الثالث سامى بنفس الرقم لكن فى القائمة الاحتياطية، أما رزق فأعلن ترشحه عن دائرة العامرية‪ .‬





الأمر لم يقتصر على دائرة البحيرة فقط خاصة فى القائمة الوطنية، فبخلاف سعداوى وسامى هناك أشقاء مرشحون فى القائمة الوطنية بنفس الطريقة، أحدهما أساسى والآخر احتياطى، رقم ١٩ فى القائمة نفسها يحيى عيسوى عبد الفضيل وفى الاحتياطى شقيقه وجيه عبد الفضيل عسوى داوود‪.‬





أما رقم ٢٠ أساسيًا فيترشح محمود السيد محمد سعد وعلى الاحتياطى شقيقه محمد السيد، أما رقم ٢١ فيترشح على الأساسى محمد عبد الله زين الدين وابن عمه يحيى زكريا عبد الله زين الدين على الاحتياطى، ورقم ٢٣ حسام الصرفى الأساسى وشقيقه ياسر فى الاحتياطى‪ .‬





أما رقم ٢٤ فكان المرشح الأساسى محمد يسرى عبادة والاحتياطى شقيقه حسام يسرى، ورقم ٢٥ كان الأساسى محمد عبد السلام الحوفى والاحتياطى شقيقه عطية عبد السلام الحوفى، ورقم ٢٦ عبد الباسط غريب شرقاوى الأساسى وشقيقه شريف غريب شرقاوى‪ .‬





وأثار هذا الأمر سخط أهالى دوائر البحيرة من القائمة الوطنية، فيقول محمد محروس أحد المقربين من دوائر الانتخابات إنه بعد علم الأهالى بالمرشحين على القائمة ووضوح ترشح ١١ شقيقا على أساسى واحتياطى القائمة، ما جعل عددًا كبيرًا من الأهالى يقررون عدم دعم القائمة وبدأت حملات لمواجهتها لتصديرها صورة أن البرلمان أصبح بالتوريث، متسائلا هل هذه عملية انتخابية صحيحة أم باطلة؟‪.‬





وكانت الأرقام ٣١، ٣٣ ،٣٤، من نصيب شقيقتين فترشحت نيفين نبيل زكريا على أساسى الرقم ٣١ وشقيقتها شيرين على الاحتياطى، أما ٣٣ فترشحت على الأساسى جمان هشام عمارة و على الاحتياطى ابنة عمها دارين جمال، والأخير ٣٤ ترشحت رشا فايز كليب أساسيًا، وشقيقتها أمانى فايز احتياطى‪.







