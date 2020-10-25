صحيفة سوابق رئيس قائمة نداء مصر
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:39 م
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اقتحم أمن الدولة فى ٢٠١١ ودعم الإخوان
لاتزال الأزمات تلاحق قائمة نداء مصر والتى تخوض الانتخابات فى مواجهة القائمة الوطنية التى يترأسها حزب مستقبل وطن، فبعد فضيحة استبعاد مرشحين من القائمة لعدم سدادهم «ثمن» انضمامهم لقائمة نداء مصر والذى بدأ من 250 ألف جنيه ووصل إلى مليون جنيه مع بعض الأشخاص، تبين أن رأس القائمة وزعيمها طارق زيدان كان أحد الذين اقتحموا مقار أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير.
وظهر بعد دقائق من الاقتحام على قناة الجزيرة القطرية الداعمة للجماعة الإرهابية ليتباهى بإنجازه فى اقتحام المقر والتحفظ على الملفات التى وجدها، حيث طالب جموع المصريين وقتها باقتحام أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة والسجون، حاولنا التواصل مع زيدان للحصول على رأيه فى هذه الواقعة، إلا أنه لم يرد على هاتفه، وعندما واجهنا وفاء عكة متحدثة الحزب بالفيديو لم تنكره وقالت إن زيدان تغير فكره بعد ذلك وهو الآن يؤيد الدولة المصرية.
وجهة نظر زيدان السابقة لم تقف فقط عند اقتحام مقر أمن الدولة، ولكنها كانت تمتاز أيضا بالتقارب مع قيادات الجماعة الإرهابية، والشاهد على ذلك العديد من الصور التى تجمعه معهم، فمنها على سبيل المثال صورة تجمع زيدان بقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، كان بينهم صفوت حجازى وظهر فيها مطلق لحيته وتجمعهما علاقات صداقة قوية، وحصلنا على منشورات من حساب «الفيس بوك» الخاص به فى ٢٠١٧ حيث وصف القيادة السياسية بالخونة بعد أزمة جزيرتى تيران وصنافير، بينما أشارت وفاء عكة إلى أن كل هذا كلام مرسل ولا يصح نشره لأن زيدان يستهدف مصلحة مصر العليا.