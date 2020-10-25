لمنع انتشار كورونا.. كيف نظمت مدرسة الروبيات بمحافظة الفيوم الناخبين؟ (صور)

تصوير: مصطفى الديب - بلال أحمد

استقبلت لجان مدرسة الروبيات بمحافظة الفيوم، الناخبين، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع التزاحم بين المواطنين.





وشهدت اللجان انتظام تام للناخبين من جانب السيدات والرجال والشباب قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، لاختيار مرشحهم لعضوية مجلس النواب 2020.





وقام القائمين على تنظيم دخول وخروج المواطنين إلى اللجان، بالحفاظ على النظام بينهم من خلال جلوسهم على المقاعد المخصصة لهم لمنع التزاحم والتكدس بينهم.





وحافظ الناخبين على التباعد الاجتماعي بينهم وترك مسافة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.





ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدًا.





وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.