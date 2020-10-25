الأزهر يدين التفجير الإرهابي بـ كابول.. ويؤكد: الإرهابيون يسفكون الدماء لأغراض دنيئة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية تسفك الدماء وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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