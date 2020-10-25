تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشراك محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش.





ويرغب موسيماني في تجهيز كهربا للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر لها أن تقام يوم 6 نوفمبر.





وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي توج الأهلي بلقبها للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.



