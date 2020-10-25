تامر حبيب: أحمد مالك أحلى حاجة في "حارس الذهب" وأنا فخور بيه

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر السينارست تامر حبيب صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكان تامر في الصورة برفقة أحمم مالك، علق تامر على الصورة قائلا: مع النجم العالمي احمد مالك.. انت احلى حاجه في الفيلم انا بجد فخور بيك ".

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.


كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

وتواجد أيضًا كل من أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، أميرة المصرى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، انجى اباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامى، سارة عبد الرحمن، محمد على بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجانى، أميرة سيف، أنسى أبو سيف، محمد محسن، هدى الاتربى، خالد أنور، هدى المفتى، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقى، مصطفى درويش، كريم سامى، حسن ابو الروس، ميساء مغربى، اصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، فراس سعيد، لينا شماميان.


الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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