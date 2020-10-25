مانشستر يونايتد يتخذ قرار جديد بشأن بوجبا

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن اتخاذ فريق مانشستر يونايتد قرارًا جديدًا بشأن مستقبل لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بول بوجبا، في ظل كثرة الأقاويل حول إمكانية رحيله عن قلعة أولد ترافورد.









ويستمر عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، ولكن من جانب آخر يسعى مسؤولي الفريق الإنجليزي إلى تمديده عقد اللاعب لأكثر من ذلك بطلب من المدير الفني، أولي جونار سولشاير.









ووفقاً لما ورد بشبكة "ESPN” الرياضية،" فإن لا يوجد أي اتفاق بين بوجبا ومانشستر يونايتد حول إمكانية تمديد عقده، ولكن إذا إدارة الفريق الإنجليزي في إقناع الفرنسي بالبقاء سيتركونه مجانًا بعد انتهاء المدة بعد عامين".









وأضاف:"لا يرغب اليونايتد في التفريط في خدمات بوجبا أبدًا إلا عندما ينتهي عقده، وهو ما قد يفتح الباب وقتها أمام العديد من الأندية الراغبة في ضم اللاعب".









وهناك العديد من الأندية الراغبة في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي بعد إنتهاء عقده مع مانشستر يونايتد على رأسها ريال مدريد، يوفنتوس وباريس سان جيرمان.









وسبق وخرج بوجبا بإعتراف برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد والذي وصفه بالحلم الذي يحلم بتحقيقه في المستقبل.



