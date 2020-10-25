الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مسألة إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي.

ووصف "بن عبدالله"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل بأنه "موقف شجاع".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق سلام جديد بين دولة البحرين، وإسرائيل.

وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا للسلام مع إسرائيل.

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، الجمعة، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".