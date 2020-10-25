بيراميدز يتحرك لملعب النهائي في السابعة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تقرر أن تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و٥ دقائق، نحو ملعب مباراة النهائي.

ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء اليوم، على استاد مولاي عبد الله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لإعلان التشكيل والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.

يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.

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