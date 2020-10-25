استعداداً لموسم الأمطار..رئيس جهاز" 6 أكتوبر الجديدة" يتفقد محطة رفع صرف صحى إبنى بيتك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، محطة رفع الصرف الصحي والحل العاجل بمنطقة إبني بيتك ٦، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء، يرافقه المهندس أيمن صبحى،  نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية، ومسئولو إدارات الطرق والمرافق والأمن والتنمية بالجهاز.

 وأكد المهندس عادل النجار، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات القصوى تحسباً للأحوال الجوية، كما تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع خزان المياه سعة 20 ألف م٣/يوم، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الحالى.

وشدد رئيس الجهاز، على شركات المرافق والصيانة والإسكان، بضرورة التأهب لأي ظروف طارئة والمتابعة اليومية لعمليات تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار.

وفى سياق متصل، واصلت إدارتا الأمن والتنمية بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حملات الإزالة لمحطات الخرسانة ومصانع الطوب غيرالمرخصة حفاظاً على الإطار العام للمدينة، وحرصا على ثرواتها ومواردها المحجرية.

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مدينة 6 أكتوبر الجديدة محطة صرف ابني بيتك

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