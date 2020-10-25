اتحاد جدة يتفق مع وست بروميتش على صفقة أحمد حجازي

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد عن إتفاق بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون وإتحاد جدة السعودي على ضم المدافع المصري أحمد حجازي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية والتي تنتهي في السعودية اليوم الأحد.









وقالت صحيفة " المدينة " السعودية أنه تم الإتفاق بين حجازي واتحاد جدة السعودي على كافة البنود الشخصية قبل توقيع العقود بين الطرفين.









وكتبت الصحيفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " "أنهت إدارة نادى الاتحاد كامل الاتفاقات مع المحترف أحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزي بالإعارة لمدة عام مع اتفاق على خيار شراء العقد، والتوقيع خلال ساعات.



