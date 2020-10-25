الإسكان: تنتهي من توصيل التيار الكهربائي لمدينة أخميم الجديدة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:31 م
محطة كهرباء محولات شرق سوهاج
محطة كهرباء محولات شرق سوهاج
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه  تم إطلاق التيار الكهربائي بمدينة أخميم الجديدة من محطة كهرباء محولات شرق سوهاج جهد ٥٠٠ /٢٢٠ /٦٦ / ٢٢ ك.ف، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة.

 

وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة اخميم الجديدة، أن حصة مدينة اخميم الجديدة منها قدرة ٢*٤٠ م.ف.ا، بجهد ٢٢ ك.ف، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة،  وزيادة فرص العمل والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة الاستثمارات بها .

 

وأشار رئيس جهاز " أخميم الجديدة"، إلى أن محطة محولات كهرباء شرق سوهاج المقامة بالمدينة، تهدف إلى ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف،  وأن المحطة تُعد من أهم المشروعات الإستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد ٥٠٠ ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة اخميم الجديدة محطة كهرباء محولات شرق سوهاج

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يستهدف ضم رباعي الأهلي على سبيل الإعارة

منذ أقل من نصف ساعة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 16 ساعة

الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بتكلفة 37 مليون جنيه.. تشغيل محطة محولات جهينة الجديدة بـ"سوهاج" (صور)

"مدبولى": جار تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى والطرق والكهرباء

"الإسكان": جار إنشاء محطتي محولات كهرباء بمدينة السادات

وصول موزع كهرباء متنقل لتغذية عدد من أحياء الإسكان الاجتماعي بالعاشر

الإسكان : طفرة غير مسبوقه في مستويات التسكين بمحافظة سوهاج

وزير الكهرباء ومحافظ البحر الاحمر يشهدان ربط مدينة القصير بالشبكة القومية للمرة الأولى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»