الإسكان: تنتهي من توصيل التيار الكهربائي لمدينة أخميم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمدينة أخميم الجديدة من محطة كهرباء محولات شرق سوهاج جهد ٥٠٠ /٢٢٠ /٦٦ / ٢٢ ك.ف، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة اخميم الجديدة، أن حصة مدينة اخميم الجديدة منها قدرة ٢*٤٠ م.ف.ا، بجهد ٢٢ ك.ف، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة، وزيادة فرص العمل والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة الاستثمارات بها .

وأشار رئيس جهاز " أخميم الجديدة"، إلى أن محطة محولات كهرباء شرق سوهاج المقامة بالمدينة، تهدف إلى ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف، وأن المحطة تُعد من أهم المشروعات الإستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد ٥٠٠ ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.