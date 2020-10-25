إيطاليا تشدد من إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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شددت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، من إجراءات الإغلاق بعد أن وصلت الإصابات بفيروس كورونا لأعداد غير مسبوقة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحة الإيطالية، عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بواقع 19 ألفا و644 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تبحث الحكومة اتخاذ تدابير إضافية للحد من انتشار الفيروس.

 

ووفقا لما أفادت وكالة أنباء الإيطالية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بدء حالة الطوارئ إلى 504 آلاف و509 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و210 حالات بعد وفاة 151 شخصا من المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 42,773 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 31,580 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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فيروس كورونا تشديد الاجراءات إيطاليا

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